Ministro Di Maio | “Restrizioni per Natale fanno arrabbiare ma in Germania c’è il lockdown”

"Le restrizioni sul Natale stanno facendo arrabbiare molti ma vorrei dirvi da Ministro degli Esteri che la Merkel oggi dichiara il lockdown nazionale un'altra volta". Così il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso di un Agorà digitale su Zoom in merito alla pandemia da Covid. "Questo non vuol dire che dobbiamo consolarci così però il meccanismo a tre colori delle regioni per non chiudere tutto ha funzionato, perché la curva si è appiattita – ha detto Di Maio -. Adesso se evitiamo che a Natale succeda quello che che è accaduto quest'estate è meglio".

