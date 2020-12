Ministero dell’Istruzione, ciclo di seminari per costruire la scuola del domani: 18 e 19 dicembre in streaming (Di domenica 13 dicembre 2020) Il Ministero dell'Istruzione organizza un ciclo di seminari dedicati alla scuola del domani. ‘Ripensare l’educazione nel XXI secolo: incontri per riflettere, proporre, agire’. Questo è il titolo del ciclo di appuntamenti dedicati al presente e al futuro del mondo dell’Istruzione, al via il 18 e 19 dicembre. L’evento sarà aperto da un messaggio del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 13 dicembre 2020) Ildell'Istruzione organizza undidedicati alladel. ‘Ripensare l’educazione nel XXI secolo: incontri per riflettere, proporre, agire’. Questo è il titolo deldi appuntamenti dedicati al presente e al futuro del mondo, al via il 18 e 19. L’evento sarà aperto da un messaggio del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L'articolo .

