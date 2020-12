Milano zona gialla: centro preso d'assalto tra shopping, caffè e aperitivo al bar (Di domenica 13 dicembre 2020) Milano, 13 dicembre 2020 - Milano, come l'intera Lombardia, è entrata nella zona gialla . Così, da oggi si torna a pranzare al ristorante e a prendere l'aperitivo o il caffè al bar, ma fino alle 18. ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 13 dicembre 2020), 13 dicembre 2020 -, come l'intera Lombardia, è entrata nella. Così, da oggi si torna a pranzare al ristorante e a prendere l'o ilal bar, ma fino alle 18. ...

Corriere : Lombardia zona gialla, folla per lo shopping in centro a Milano - matteosalvinimi : Nella Milano del PD 'zona verde' per il commercio di cellulari rubati. Insulti, minacce, aggressioni. Norme sanitar… - SkyTG24 : Milano, Gallera viola la zona arancione facendo jogging: “Ero sovrappensiero” - a42nno : RT @Corriere: Lombardia zona gialla, folla per lo shopping in centro a Milano - Pura_Vida69 : RT @Corriere: Lombardia zona gialla, folla per lo shopping in centro a Milano -

