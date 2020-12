Milano, ragazzo accoltellato sul petto dopo una lite per 150 euro: la polizia cerca il cugino (Di domenica 13 dicembre 2020) Repertorio Un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato al torace in via Carlo Imbonati a Milano. L'aggressione è avvenuta nella serata di sabato, poco dopo le 21. A ricostruire la dinamica dell'... Leggi su milanotoday (Di domenica 13 dicembre 2020) Repertorio Undi 25 anni è statoal torace in via Carlo Imbonati a. L'aggressione è avvenuta nella serata di sabato, pocole 21. A ricostruire la dinamica dell'...

