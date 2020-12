Milano: Comune, rimodulato progetto Cinema Orchidea (2) (Di domenica 13 dicembre 2020) (Adnkronos) - La sala Cinematografica verrà quindi realizzata al piano interrato, mentre il primo piano, precedentemente destinato a uffici e cabina di proiezione, resterà a rustico e verrà utilizzato per la manutenzione degli spazi, si legge nella nota di Palazzo Marino. Il concessionario, che verrà individuato al termine dei lavori attraverso una selezione pubblica, "dovrà essere in grado di assicurare la gestione degli spazi mantenendo sia un'elevata qualità artistica dell'offerta Cinematografica sia la solidità economica del progetto. Per assicurare al futuro gestore una sostenibilità duratura saranno individuati ulteriori spazi finalizzati allo svolgimento di attività accessorie (bar, guardaroba, affitto spazi) che assicurino entrate collaterali a quella principale, data dagli spettatori paganti". La nuova distribuzione degli ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) (Adnkronos) - La salatografica verrà quindi realizzata al piano interrato, mentre il primo piano, precedentemente destinato a uffici e cabina di proiezione, resterà a rustico e verrà utilizzato per la manutenzione degli spazi, si legge nella nota di Palazzo Marino. Il concessionario, che verrà individuato al termine dei lavori attraverso una selezione pubblica, "dovrà essere in grado di assicurare la gestione degli spazi mantenendo sia un'elevata qualità artistica dell'offertatografica sia la solidità economica del. Per assicurare al futuro gestore una sostenibilità duratura saranno individuati ulteriori spazi finalizzati allo svolgimento di attività accessorie (bar, guardaroba, affitto spazi) che assicurino entrate collaterali a quella principale, data dagli spettatori paganti". La nuova distribuzione degli ...

Ultime Notizie dalla rete : Milano Comune Milano: Comune, rimodulato progetto Cinema Orchidea (2) Il Tempo Milano: Comune, destinati 33 mln euro per la sicurezza stradale Milano, 13 dic. (Adnkronos) - Approvata la destinazione delle quote vincolate della previsione degli incassi derivanti dalle sanzioni ... Zona gialla, Fontana si “dimentica” di dire che dal 21 sono vietati gli spostamenti fra Comuni Il presidente della Regione Attilio Fontana ha ricordato ai propri concittadini quali sono le nuove regole che entrano in vigore da oggi, domenica 13 ... Milano, 13 dic. (Adnkronos) - Approvata la destinazione delle quote vincolate della previsione degli incassi derivanti dalle sanzioni ...Il presidente della Regione Attilio Fontana ha ricordato ai propri concittadini quali sono le nuove regole che entrano in vigore da oggi, domenica 13 ...