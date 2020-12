Milan, tegola Bennacer: nuovo infortunio per l’algerino (Di domenica 13 dicembre 2020) Bennacer ha dovuto lasciare anzitempo il campo a causa di un problema muscolare accusato al minuto 74 del match tra Milan e Parma Ismael Bennacer è uscito al minuto 74 del match tra il Milan e il Parma a causa di un problema muscolare al flessore della gamba. Potrebbe trattarsi di uno stiramento, ma di più sulle sue condizioni si sapranno nei prossimi giorni. Al posto di Bennacer è entrato Sandro Tonali. Il Milan è ridotto ai minimi termini dagli infortuni che stanno condizionando pesantemente le ultime partite della squadra. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 dicembre 2020)ha dovuto lasciare anzitempo il campo a causa di un problema muscolare accusato al minuto 74 del match trae Parma Ismaelè uscito al minuto 74 del match tra ile il Parma a causa di un problema muscolare al flessore della gamba. Potrebbe trattarsi di uno stiramento, ma di più sulle sue condizioni si sapranno nei prossimi giorni. Al posto diè entrato Sandro Tonali. Ilè ridotto ai minimi termini dagli infortuni che stanno condizionando pesantemente le ultime partite della squadra. Leggi su Calcionews24.com

calciotoday_it : ?Tegola per #Pioli, infortunio per #Gabbia durante #MilanParma ??Le condizioni del difensore del #Milan - sportli26181512 : Milan, anche Gabbia va ko: fuori dopo 5' contro il Parma: Altra tegola per la difesa del Milan, Stefano Pioli perde… - calciotoday_it : ?? Zlatan #Ibrahimovic, recupero piú difficile del previsto? ??Gli ultimi aggiornamenti e i match a rischio #SerieA… - infoitsport : Lazio, tegola Inzaghi: Napoli e Milan a rischio! - infoitsport : Lazio, che tegola: Acerbi KO, rischia di saltare Napoli e Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Milan tegola Calciomercato Milan – Tegola Gabbia: “Ginocchio ko, cinque nomi per la difesa a gennaio!” Il Milanista Milan, tegola Bennacer: nuovo infortunio per l’algerino Bennacer ha dovuto lasciare anzitempo il campo a causa di un problema muscolare accusato al minuto 74 del match tra Milan e Parma ... Milan, anche Gabbia va ko: fuori dopo 5' contro il Parma Altra tegola per la difesa del Milan, Stefano Pioli perde anche Matteo Gabbia durante la sfida contro il Parma: dura appena 5' la partita del giovane centrale, costretto ad abbandonare il campo dopo u ... Bennacer ha dovuto lasciare anzitempo il campo a causa di un problema muscolare accusato al minuto 74 del match tra Milan e Parma ...Altra tegola per la difesa del Milan, Stefano Pioli perde anche Matteo Gabbia durante la sfida contro il Parma: dura appena 5' la partita del giovane centrale, costretto ad abbandonare il campo dopo u ...