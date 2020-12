Milan, settimana importante per il rinnovo di Calhanoglu: arriva il procuratore. I dettagli e le ultime (Di domenica 13 dicembre 2020) L'agente di Hakan Calhanoglu in Italia per trattare il rinnovo: il turco pensa al prolungamento. Le ultimissime Leggi su 90min (Di domenica 13 dicembre 2020) L'agente di Hakanin Italia per trattare il: il turco pensa al prolungamento. Le ultimissime

sassaroli751 : @Inter Meno 8 dal milan e sorpassati da Napoli e Juventus, si prospetta una settimana meravigliosa grazie Inter #CONTEOUT - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Rinnovo @hakanc10: agente in settimana a Milano / News - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - milannewsmondo : Milan, in settimana nuovo incontro con l’agente di Calhanoglu - STOCALCIO1 : ??? Settimana decisiva in casa #Milan per la trattativa del rinnovo di #Calhanoglu: a Milano è atteso il procuratore… - MilanLiveIT : #Calhanoglu, settimana chiave per il futuro ?? Tutto sull'incontro tra il #Milan ed il suo agente ??#MercatoMilan -