Milan, Pioli: "Peccato non averla vinta, per la prima volta abbiamo sbagliato l'approccio. Ibra…"

Il Milan, come già accaduto contro il Verona, va sotto 2-0 e poi la riprende, dimostrandosi duro a morire anche senza due pedine importanti come Ibrahimovic e Kjaer: "Non sono disperato per aver perso due punti ma rimane una serata storta - spiega Pioli a Sky Sport - , subiamo anche gli infortuni di Gabbia e Bennacer. Non abbiamo approcciato bene la gara per la prima volta in stagione e la gara si è complicata. Questa però è una squadra che ha cuore e siamo riusciti a pareggiare un match complicato, anche se noi giochiamo sempre per vincere. abbiamo concesso poco agli avversari, non è stata una gara facile, nel primo tempo abbiamo sviluppato bene ma nella ripresa abbiamo perso lucidità". L'assenza di Ibrahimovic non sembra aver avuto un impatto ...

