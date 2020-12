Milan-Parma, tabù centravanti per Pioli: le probabili formazioni e dove vedere il match in tv (Di domenica 13 dicembre 2020) Il posticipo tra Milan e Parma chiude l'undicesima giornata di Serie A.Alle 20:45 - in diretta su Sky Sport Serie A - le porte di San Siro si apriranno per fare poi da cornice ad una sfida tanto intensa quanto spettacolare come quella tra rossoneri e ducali. La compagine guidata da Stefano Pioli vuole proseguire la striscia positiva di risultati che la vedono attualmente al primo posto della classifica. Gli uomini di Fabio Liverani, invece, devono assolutamente scongiurare un tabù offensivo che dura da ben quattro uscite, nelle quali gli emiliani hanno realizzato soltanto due reti.I rossoneri - ancora orfani di Ibrahimovic - dovrebbero scendere in campo con il solito 4-2-3-1. Rebic farà le veci del gigante svedese, con il trio di trequartisti alle spalle del croato che dovrebbe essere formato Castillejo, Brahim ... Leggi su mediagol (Di domenica 13 dicembre 2020) Il posticipo trachiude l'undicesima giornata di Serie A.Alle 20:45 - in diretta su Sky Sport Serie A - le porte di San Siro si apriranno per fare poi da cornice ad una sfida tanto intensa quanto spettacolare come quella tra rossoneri e ducali. La compagine guidata da Stefanovuole proseguire la striscia positiva di risultati che la vedono attualmente al primo posto della classifica. Gli uomini di Fabio Liverani, invece, devono assolutamente scongiurare unoffensivo che dura da ben quattro uscite, nelle quali gli emiliani hanno realizzato soltanto due reti.I rossoneri - ancora orfani di Ibrahimovic - dovrebbero scendere in campo con il solito 4-2-3-1. Rebic farà le veci del gigante svedese, con il trio di trequartisti alle spalle del croato che dovrebbe essere formato Castillejo, Brahim ...

AntoVitiello : Ancora allenamento personalizzato per #Ibrahimovic, difficile il recupero per il #Parma. Allenamento in gruppo invece per #Bennacer #Milan - AntoVitiello : #Leao oggi allenamento personalizzato e ultima parte in gruppo con la squadra. #Bennacer e #Ibrahimovic ancora indi… - MilanWorldForum : Milan - Parma: i convocati di Pioli -) - sportli26181512 : Milan-Parma, i convocati: assente Saelemaekers, torna Bennacer: Dopo l'impegno di Europa League a Praga, ecco che i… - Mediagol : #Milan-#Parma, tabù centravanti per Pioli: le probabili formazioni e dove vedere il match in tv -