Milan-Parma, subito problemi per Pioli: i rossoneri perdono Gabbia per infortunio. Esordio per Kalulu (Di domenica 13 dicembre 2020) Poco più di 5' di gioco in Milan-Parma e Pioli è costretto ad effettuare un cambio. Il tecnico rossonero ha dovuto operare subito un cambio. Il calciatore in questione è Matteo Gabbia che esce dopo un duro contrasto con Cornelius: problema serio, che costringe il difensore a lasciare il posto a Pierre Kalulu dopo appena cinque minuti. È il suo Esordio in campionato, dopo quello di tre giorni fa in Europa League.

AntoVitiello : #Leao oggi allenamento personalizzato e ultima parte in gruppo con la squadra. #Bennacer e #Ibrahimovic ancora indi… - AntoVitiello : Ancora allenamento personalizzato per #Ibrahimovic, difficile il recupero per il #Parma. Allenamento in gruppo invece per #Bennacer #Milan - IlPetrolier3 : Quelli del Parma stanno provando in tutti i modi a far segnare il Milan - Mediagol : #Milan-Parma, subito problemi per Pioli: i rossoneri perdono Gabbia per infortunio. Esordio per Kalulu… - gabrielemajo : Post Edited: MILAN – PARMA 0-1 (23’PT) (MARCATORI 12' PT HERNANI) LA CRONACA LIVE A CURA DI ANDREA BELLETTI -