Milan-Parma, Pioli nel post gara: “Match difficile ma pareggio meritato. Secondo posto? Firmerei solo per il rinnovo” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Milan-Parma termina 2-2, Theo Hernandez regala il pareggio al 91' ai rossoneri.Stefano Pioli, durante il post gara contro i ducali, ha commentato ai microfoni di Sky Sport, il match: "Rimane una serata storta, è un momento in cui abbiamo difficoltà. La nota stonata sono i tanti infortuni: dispiace aver perso Gabbia e Bennacer. Non abbiamo approcciato bene la gara, siamo stati troppo molli. E poi la gara si è fatta difficile contro un avversario che ha fatto una buona gara, sono stati molto bravi a ripartire. Abbiamo avuto tante occasioni per pareggiare prima, ma siamo una squadra con cuore e carattere e l'abbiamo ripresa nel finale".VIDEO Milan-Parma, gol, legni e rimonte: Calhanoglu ... Leggi su mediagol (Di lunedì 14 dicembre 2020)termina 2-2, Theo Hernandez regala ilal 91' ai rossoneri.Stefano, durante ilcontro i ducali, ha commentato ai microfoni di Sky Sport, il match: "Rimane una serata storta, è un momento in cui abbiamo difficoltà. La nota stonata sono i tanti infortuni: dispiace aver perso Gabbia e Bennacer. Non abbiamo approcciato bene la, siamo stati troppo molli. E poi lasi è fattacontro un avversario che ha fatto una buona, sono stati molto bravi a ripartire. Abbiamo avuto tante occasioni per pareggiare prima, ma siamo una squadra con cuore e carattere e l'abbiamo ripresa nel finale".VIDEO, gol, legni e rimonte: Calhanoglu ...

acmilan : Uprights, crossbars and goals ? Check out the stats from our scintillating game ?? - Eurosport_IT : IL MILAN NON AFFONDA ???? Theo Hernandez agguanta il Parma e salva la striscia di imbattibilità in campionato che d… - SkySport : MILAN-PARMA 2-2 Risultato finale ? ? #Hernani (13') ? #Kurtic (56') ? #Hernandez (58') ? #Hernandez (90+1') ??… - Daniele28722414 : RT @ixa_RealM: Milan-Roma 3-3 partita da 5-1 Milan-Veron 2-2 partita da 8-0 Milan-Parma 2-2 partita da 7-1 E ma il culo milan ???? - FutbolPlay7 : Liga de Italia Fecha 11 Domingo Atalanta 3-0 Fiorentina Bologna 1-5 Roma Napoli 2-1 Sampdoria Genova 1-3 Juventus M… -