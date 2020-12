Milan-Parma, Pioli: “Firmare per il secondo posto? Firmerei solo il rinnovo” (Di lunedì 14 dicembre 2020) “È stata una serata storta, è un momento in cui abbiamo qualche difficoltà e mi dispiace per gli infortuni di Gabbia e Bennacer che ci costringeranno a meno rotazioni. Siamo stati molli nell’approccio della gara, mi aspettavo un inizio un po’ più veemente e poi ci siamo allungati un po’”. Queste le parole di Stefano Pioli dopo il pareggio del Milan in rimonta contro il Parma. I rossoneri sono stati fermati anche da quattro legni. “Ci sono state tante situazioni in cui potevamo far gol ma questa è una squadra che ha cuore e volontà e abbiamo recuperato, quindi va bene così perché abbiamo dimostrato tenuta mentale e caratteriale: è importante per una squadra giovane con assenze importanti – prosegue il tecnico a Sky Sport – La squadra non è uscita dal campo contenta dal risultato, credo però che Maldini abbia detto la cosa corretta: il ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 dicembre 2020) “È stata una serata storta, è un momento in cui abbiamo qualche difficoltà e mi dispiace per gli infortuni di Gabbia e Bennacer che ci costringeranno a meno rotazioni. Siamo stati molli nell’approccio della gara, mi aspettavo un inizio un po’ più veemente e poi ci siamo allungati un po’”. Queste le parole di Stefanodopo il pareggio delin rimonta contro il. I rossoneri sono stati fermati anche da quattro legni. “Ci sono state tante situazioni in cui potevamo far gol ma questa è una squadra che ha cuore e volontà e abbiamo recuperato, quindi va bene così perché abbiamo dimostrato tenuta mentale e caratteriale: è importante per una squadra giovane con assenze importanti – prosegue il tecnico a Sky Sport – La squadra non è uscita dal campo contenta dal risultato, credo però che Maldini abbia detto la cosa corretta: il ...

