Milan-Parma oggi: probabili formazioni, orario, tv, su che canale vederla (Di domenica 13 dicembre 2020) La capolista Milan tornerà in campo questa sera, 13 dicembre, alle ore 20.45 contro il Parma. I ragazzi di Stefano Pioli saranno chiamati a dare continuità ad una serie positiva molto lunga in campionato, dove non ha mai perso in questa stagione. Il tecnico dei rossoneri dovrà fare ancora a meno di Zlatan Ibrahimovic ancora alle prese con un infortunio. Pioli si affiderà come sempre al 4-2-3-1 con ovviamente Donnarumma tra i pali, al centro della difesa Gabbia e capitan Romagnoli mentre sulle fasce ci saranno Calabria e Theo Hernandez. A protezione della linea difensiva la coppia composta da Kessiè e Bennacer mentre Saelemaekers, Calhanoglu e Brahim Diaz agiranno alle spalle dell’unica punta Rebic. Fabio Liverani risponderà con il 4-3-1-2 con Sepe in porta, Busi, Bruno Alves, Osorio e Iacoponi a comporre la linea di difesa, Hernani, Scozzarella, Kurtic ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) La capolistatornerà in campo questa sera, 13 dicembre, alle ore 20.45 contro il. I ragazzi di Stefano Pioli saranno chiamati a dare continuità ad una serie positiva molto lunga in campionato, dove non ha mai perso in questa stagione. Il tecnico dei rossoneri dovrà fare ancora a meno di Zlatan Ibrahimovic ancora alle prese con un infortunio. Pioli si affiderà come sempre al 4-2-3-1 con ovviamente Donnarumma tra i pali, al centro della difesa Gabbia e capitan Romagnoli mentre sulle fasce ci saranno Calabria e Theo Hernandez. A protezione della linea difensiva la coppia composta da Kessiè e Bennacer mentre Saelemaekers, Calhanoglu e Brahim Diaz agiranno alle spalle dell’unica punta Rebic. Fabio Liverani risponderà con il 4-3-1-2 con Sepe in porta, Busi, Bruno Alves, Osorio e Iacoponi a comporre la linea di difesa, Hernani, Scozzarella, Kurtic ...

