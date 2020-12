Milan-Parma live dalle 20.45 Le formazioni (Di domenica 13 dicembre 2020) Milan contro il Parma, i rossoneri vogliono mantenere il trend per la fuga scudetto, considerando che le inseguitrici hanno vinto tutte. Ecco le scelte dei due tecnici della sfida del... Leggi su ilmattino (Di domenica 13 dicembre 2020)contro il, i rossoneri vogliono mantenere il trend per la fuga scudetto, considerando che le inseguitrici hanno vinto tutte. Ecco le scelte dei due tecnici della sfida del...

AntoVitiello : Ancora allenamento personalizzato per #Ibrahimovic, difficile il recupero per il #Parma. Allenamento in gruppo invece per #Bennacer #Milan - AntoVitiello : #Leao oggi allenamento personalizzato e ultima parte in gruppo con la squadra. #Bennacer e #Ibrahimovic ancora indi… - redblack1969 : RT @MilanNewsit: Milan-Parma, Ibrahimovic presente allo stadio per seguire i compagni - MilanNewsit : Milan-Parma, Ibrahimovic presente allo stadio per seguire i compagni - toniH2000 : segnatevi questo tweet : stasera Milan 0 Parma 2 #MilanParma -