Milan-Parma: le formazioni ufficiali (Di domenica 13 dicembre 2020) Ecco le scelte definitive dei due allenatori per il posticipo dell’undicesima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle 20.45 tra Milan e Parma: Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Diaz, Calhanoglu; Rebic. All. Pioli. Parma (4-3-2-1): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Karamoh, Gervinho; Cornelius. All. Liverani. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 13 dicembre 2020) Ecco le scelte definitive dei due allenatori per il posticipo dell’undicesima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle 20.45 tra(4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Diaz, Calhanoglu; Rebic. All. Pioli.(4-3-2-1): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Karamoh, Gervinho; Cornelius. All. Liverani. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

AntoVitiello : Ancora allenamento personalizzato per #Ibrahimovic, difficile il recupero per il #Parma. Allenamento in gruppo invece per #Bennacer #Milan - AntoVitiello : #Leao oggi allenamento personalizzato e ultima parte in gruppo con la squadra. #Bennacer e #Ibrahimovic ancora indi… - ParmaLiveTweet : LIVE! Milan-Parma, crociati attesi dalla difficile sfida alla capolista - ItaSportPress : Milan-Parma, le formazioni ufficiali - - zazoomblog : Milan-Parma ore 20.45: le formazioni ufficiali - #Milan-Parma #20.45: #formazioni -