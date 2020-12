Milan-Parma, le formazioni ufficiali (Di domenica 13 dicembre 2020) La capolista rossonera ospita i ducali e poco fa sono state annunciate le formazioni ufficiali:Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic.Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Karamoh, Cornelius, Gervinho. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 13 dicembre 2020) La capolista rossonera ospita i ducali e poco fa sono state annunciate le(4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic.(4-3-3): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Karamoh, Cornelius, Gervinho. ITA Sport Press.

