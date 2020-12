Milan-Parma, il leader Calhanoglu: “Ricaricato dopo il riposo in Europa League. L’assenza di Ibra? Ecco chi ci trascinerà” (Di domenica 13 dicembre 2020) A pochi minuti dal fischio di inizio di Milan-Parma, il centrocampista offensivo rossonero, Hakan Calhanoglu, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della sfida del "sunday night".Ecco quanto dichiarato dal numero 10 e nazionale turco: "Ho riposato in Europa League, ne avevamo bisogno perché giochiamo ogni 2-3 giorni e non è facile farlo con lo stesso ritmo. Ora siamo al massimo e vogliamo vincere"VIDEO Milan, Cafu e i suoi segreti: “Nel calcio serve una cosa, lo dico soprattutto ai rossoneri”ASSENZE PESANTI - "Speriamo che sia Simon che Ibrahimovic tornino presto. Zlatan manca tanto davanti ma stiamo facendo ugualmente bene anche senza di lui. Senza Ibra ora tocca a me, Romagnoli e Gigio nel cercare di trascinare la squadra"IL ... Leggi su mediagol (Di domenica 13 dicembre 2020) A pochi minuti dal fischio di inizio di, il centrocampista offensivo rossonero, Hakan, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della sfida del "sunday night".quanto dichiarato dal numero 10 e nazionale turco: "Ho riposato in, ne avevamo bisogno perché giochiamo ogni 2-3 giorni e non è facile farlo con lo stesso ritmo. Ora siamo al massimo e vogliamo vincere"VIDEO, Cafu e i suoi segreti: “Nel calcio serve una cosa, lo dico soprattutto ai rossoneri”ASSENZE PESANTI - "Speriamo che sia Simon chehimovic tornino presto. Zlatan manca tanto davanti ma stiamo facendo ugualmente bene anche senza di lui. Senzaora tocca a me, Romagnoli e Gigio nel cercare di trascinare la squadra"IL ...

AntoVitiello : #Leao oggi allenamento personalizzato e ultima parte in gruppo con la squadra. #Bennacer e #Ibrahimovic ancora indi… - AntoVitiello : Ancora allenamento personalizzato per #Ibrahimovic, difficile il recupero per il #Parma. Allenamento in gruppo invece per #Bennacer #Milan - sportli26181512 : Milan-Parma 2-2, il tabellino del match: Di seguito il tabellino di Milan-Parma 2-2: Milan (4-2-3-1): G.… - ParmaLiveTweet : Milan-Parma 2-2: i crociati escono indenni da San Siro, ma che beffa nel finale - FrancescoRapone : vedo la formazione del Milan e mi chiedo il Parma cosa abbia da invidiare... -