Milan Parma 0-0 LIVE: Karamoh pericoloso, fuori Gabbia per inofrtunio (Di domenica 13 dicembre 2020) Allo stadio San Siro, il match valido per l’11ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Milan e Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “San Siro”, Milan e Parma si affrontano nel match valido per l’11ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Milan Parma 0-0 MOVIOLA 1? Tiro di Karamoh – La conclusione da fuori area si perde sul fondo Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Milan Parma 0-0: risultato e tabellino Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia (5? Kalulu), Romagnoli, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Castillejo, Brahim Díaz, Çalhano?lu; Rebi?. A disposizione: T?t?ru?anu, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Allo stadio San Siro, il match valido per l’11ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “San Siro”,si affrontano nel match valido per l’11ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Tiro di– La conclusione daarea si perde sul fondo Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria,(5? Kalulu), Romagnoli, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Castillejo, Brahim Díaz, Çalhano?lu; Rebi?. A disposizione: T?t?ru?anu, ...

AntoVitiello : #Leao oggi allenamento personalizzato e ultima parte in gruppo con la squadra. #Bennacer e #Ibrahimovic ancora indi… - AntoVitiello : Ancora allenamento personalizzato per #Ibrahimovic, difficile il recupero per il #Parma. Allenamento in gruppo invece per #Bennacer #Milan - LIRossoNera : #Milan #SerieA #MilanParma #livornorossoneralive @MassimoLandi7 ???? Milan ?? Parma ????: primo corner per il Milan - sportface2016 : #MilanParma, brutto infortunio per #Gabbia: al suo posto #Kalulu #SerieA - MilanWorldForum : Gabbia infortunato in Milan - Parma. Le news -) -