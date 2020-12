Milan, Maldini: «Nessun dramma se perdiamo. C’è il rischio di diventare forti» (Di domenica 13 dicembre 2020) Paolo Maldini, dirigente del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro il Parma Paolo Maldini, dirigente del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro il Parma. LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Milan NEWS 24 PRIMATO – «Se dovessimo perdere stasera non sarebbe un dramma, ma se vinciamo manteniamo le distanze con le nostre avversarie, soprattutto con chi è quinto in classifica. I Milan passati che hanno vinto gli scudetti erano squadre molto più attrezzate di questa. Il rischio di diventare forti lo vogliamo correre. Abbiamo preso giovani con tanto potenziale e il nostro compito è quello di dargli una mentalità vincente. Ho avuto la sfortuna di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Paolo, dirigente del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro il Parma Paolo, dirigente del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro il Parma. LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 PRIMATO – «Se dovessimo perdere stasera non sarebbe un, ma se vinciamo manteniamo le distanze con le nostre avversarie, soprattutto con chi è quinto in classifica. Ipassati che hanno vinto gli scudetti erano squadre molto più attrezzate di questa. Ildilo vogliamo correre. Abbiamo preso giovani con tanto potenziale e il nostro compito è quello di dargli una mentalità vincente. Ho avuto la sfortuna di ...

