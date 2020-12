Milan, i gol di Rebic per la fuga di Natale. Servono le reti del croato (Di domenica 13 dicembre 2020) Ci sono almeno due classifiche che vedono il Milan capolista: l'obiettivo di stasera è aggiornarle entrambe. Avviare la grande fuga di Natale è il primo imperativo. La partita è abbordabile, così come ... Leggi su gazzetta (Di domenica 13 dicembre 2020) Ci sono almeno due classifiche che vedono ilcapolista: l'obiettivo di stasera è aggiornarle entrambe. Avviare la grandediè il primo imperativo. La partita è abbordabile, così come ...

AntoVitiello : Sale già a quota 4 gol con il Milan #Hauge Grande impatto con i rossoneri #SpartaPragaMilan - AntoVitiello : Il #Milan chiude al primo posto il girone H di #EuropaLeague, utile per il sorteggio di lunedi. Decisivo un gol di… - AntoVitiello : Vittoria #Milan di sofferenza e sacrificio in casa #Samp, con 4 assenze (Ibra e Kjaer su tutti) e un gruppo giovani… - sportli26181512 : Il Milan cerca la fuga di Natale. E per seminare la concorrenza servono i gol di Rebic: Il Milan cerca la fuga di N… - Gazzetta_it : Il #Milan cerca la fuga di #Natale. E per seminare la concorrenza servono i gol di #Rebic -