Milan, emergenza in difesa: ko anche Gabbia, entra Kalulu (Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo 5 minuti, Gabbia lascia il campo: Milan in emergenza difensiva, Pioli costretto a far entrare il giovane Kalulu Dopo 5 giri di lancette, Matteo Gabbia è costretto a lasciare il campo: le immagini non fanno presagire nulla di buono con il Milan sempre più in emergenza difesa. Il tecnico Pioli ha fatto entrare il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo 5 minuti,lascia il campo:indifensiva, Pioli costretto a farre il giovaneDopo 5 giri di lancette, Matteoè costretto a lasciare il campo: le immagini non fanno presagire nulla di buono con ilsempre più in. Il tecnico Pioli ha fattore il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

chribani : Si fanno male solo nei ruoli in cui siamo in emergenza, culo Milan. - sportli26181512 : Milan, attacco baby a Praga: Colombo punta, Daniel Maldini avanti nel ballottaggio con Diaz: Riecco Lorenzo Colombo… - primocanale : Genoa al testacoda con Juventus e Milan. Maran in emergenza difesa - IlRossoNero77 : Aaaahh comunque l'emergenza covid di quest'annata maledetta, vale solo per il Milan in campionato. Per tutti gli altri sono solo imprese... - ma_liguori : RT @pianetagenoa: Primocanale - Genoa al testacoda con Juventus e Milan. Maran in emergenza difesa - -