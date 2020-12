Michelle Hunziker, crollo emotivo in diretta: la conduttrice costretta a mandare la pubblicità. Cosa è successo (Di domenica 13 dicembre 2020) Michelle Hunziker, una puntata ricca di emozioni. È accaduto proprio dopo lo stacchetto del Muro dei Cento. La conduttrice non ha potuto trattenere le lacrime davanti alle telecamere. Una forte emozione anche a proposito di una vittoria, quella di Eki, la cui storia ha non solo convinto i giurati, ma anche il pubblico a casa. Scopriamo Cosa è accaduto in studio. L’edizione di All Together Now è stata vinta da Eki, artista di strada indonesiano che proprio dalla piazza del Duomo di Milano ha conseguito il successo nello studio televisivo. A soli 33 anni con un cassetto di sogni da realizzare, il promettente talento di Giacrata ha letteralmente impressionato i giudici del Muro dei Cento, sia per carisma che per professionalità.



