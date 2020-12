Michela Persico | arrivederci Francia | lady Rugani in viaggio verso l’Italia per lavoro

(Di domenica 13 dicembre 2020)diper: la compagna di Daniele, da poco diventata mamma, ha lasciato momentaneamente Rennes, dove si è trasferita per seguire l'ex difensore della Juventus, per rientrare in Italia, come documentato sul proprio profilo Instagram.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIvTBxsKcBp/" Golssip.

tutto_travaglio : #TOP 15 GIORNALISTI più attivi sui social. Scanzi spopola anche in novembre, seguono Tosa e Mentana. Entra in class… - zazoomblog : Michela Persico: “L’Italia mi manca tantissimo. Ma anche Rennes è molto bella: ecco…” - #Michela #Persico: #“L’Ita… - Athos08826528 : RT @PBItaliana: Michela PERSICO - Alessio29544311 : RT @PBItaliana: Michela PERSICO - misterbius : RT @PBItaliana: Michela PERSICO -

Ultime Notizie dalla rete : Michela Persico

Golssip

Anche in novembre non c'è storia. Andea Scanzi è sempre primo, come da sette mesi a questa parte, nella classifica dei giornalisti sui social stilata da Sensemakers per Primaonline.it sulla base delle ...TORINO – L’avvio di stagione per l’ex bianconero Daniele Rugani, non sembra essere dei migliori, almeno fino a questo momento. Il difensore infatti ha subito un brutto infortunio ed è riuscito a fare ...