METEO Italia. Torna l’anticiclone, ma in settimana novità. Ecco dove (Di domenica 13 dicembre 2020) METEO SINO AL 19 DICEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Il continuo viavai di perturbazioni è arrivato finalmente alla conclusione, dopo una prima parte di dicembre segnata dal maltempo con grandi piogge. I vari fronti si dirigevano sul Mediterraneo, in quanto sull’Europa Orientale ha dominato un campo di alta pressione che ha impedito il normale scorrimento verso levante delle perturbazioni ad alte latitudini. Ora l’ultima perturbazione della serie sta abbandonando l’Italia in direzione dell’Egeo. La situazione vede quindi un dicembre che muta drasticamente volto. La vasta depressione atlantica sta infatti spostando il proprio asse più ad ovest, protesa verso la Penisola Iberica. Di conseguenza un promontorio di alta pressione si va espandendo verso il Mediterraneo Centro-Occidentale. In avvio di settimana ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 13 dicembre 2020)SINO AL 19 DICEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Il continuo viavai di perturbazioni è arrivato finalmente alla conclusione, dopo una prima parte di dicembre segnata dal maltempo con grandi piogge. I vari fronti si dirigevano sul Mediterraneo, in quanto sull’Europa Orientale ha dominato un campo di alta pressione che ha impedito il normale scorrimento verso levante delle perturbazioni ad alte latitudini. Ora l’ultima perturbazione della serie sta abbandonando l’in direzione dell’Egeo. La situazione vede quindi un dicembre che muta drasticamente volto. La vasta depressione atlantica sta infatti spostando il proprio asse più ad ovest, protesa verso la Penisola Iberica. Di conseguenza un promontorio di alta pressione si va espandendo verso il Mediterraneo Centro-Occidentale. In avvio di...

