Meteo invernale già attorno e dopo Natale, con nuove intemperie (Di domenica 13 dicembre 2020) Meteo con intemperie natalizie.Novità importanti, novità che potrebbero sancire o un lungo stop stagionale oppure un’accelerazione invernale inaspettata. Potremmo semplificare il tutto dicendovi che la circolazione atmosferica emisferica subirà variazioni davvero significative, il ché ovviamente si tradurrebbe nella ricollocazione di Alte e Basse Pressioni sia nel Nord America (dove la Nina comincerà a fare il suo dovere) sia nel continente euro-asiatico. Semplificazione sicuramente eccessiva, ma che mira a darvi un’idea sommaria dei cambiamenti Meteo climatici che dovrebbero intervenire sin dalla prossima settimana. Sì, perché ci lasceremo alle spalle tutto il maltempo – eccessivo – delle prime due settimane di dicembre e andremo incontro a un miglioramento più o meno consistente. Non duraturo, ma ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 13 dicembre 2020)connatalizie.Novità importanti, novità che potrebbero sancire o un lungo stop stagionale oppure un’accelerazioneinaspettata. Potremmo semplificare il tutto dicendovi che la circolazione atmosferica emisferica subirà variazioni davvero significative, il ché ovviamente si tradurrebbe nella ricollocazione di Alte e Basse Pressioni sia nel Nord America (dove la Nina comincerà a fare il suo dovere) sia nel continente euro-asiatico. Semplificazione sicuramente eccessiva, ma che mira a darvi un’idea sommaria dei cambiamenticlimatici che dovrebbero intervenire sin dalla prossima settimana. Sì, perché ci lasceremo alle spalle tutto il maltempo – eccessivo – delle prime due settimane di dicembre e andremo incontro a un miglioramento più o meno consistente. Non duraturo, ma ...

