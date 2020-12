Mestre (Venezia) – Rachele si lancia sui binari e salva 35enne rumeno (Di domenica 13 dicembre 2020) “È successo tutto in una frazione di secondo, fatico ancora a mettere in ordine i pezzi. Ho visto quell’uomo alzarsi di scatto e l’ho seguito, gettandomi su di lui. Ho agito d’istinto, mi sentivo responsabile di quella vita”, racconta. Si è rotta la tibia ma l’uomo è salvo. Lei si chiama Rachele Spolaor, fa la Leggi su periodicodaily (Di domenica 13 dicembre 2020) “È successo tutto in una frazione di secondo, fatico ancora a mettere in ordine i pezzi. Ho visto quell’uomo alzarsi di scatto e l’ho seguito, gettandomi su di lui. Ho agito d’istinto, mi sentivo responsabile di quella vita”, racconta. Si è rotta la tibia ma l’uomo è salvo. Lei si chiamaSpolaor, fa la

Mestre (Venezia) – Rachele si lancia sui binari e salva 35enne rumeno "È successo tutto in una frazione di secondo, fatico ancora a mettere in ordine i pezzi. Ho visto quell'uomo alzarsi di scatto e l'ho seguito, gettandomi su di lui. Ho agito d'istinto, mi sentivo responsabile di quella vita", racconta. Si è rotta la tibia ma l'uomo è salvo. Lei si chiama Rachele Spolaor.