Messa in Tv oggi domenica 13 dicembre 2020: orari, canale e diretta streaming (Video) (Di domenica 13 dicembre 2020) Dove guardare la Messa in Tv oggi? Per tutti i fedeli che desiderano seguire la Messa in televisione, riportiamo il programma completo della giornata con tutte le funzioni religiose in calendario per domenica 13 dicembre 2020. Alle ore 10.55 su Rai 1 c’è la Santa Messa dalla Cattedrale di Albano Laziale (Roma). Alle 12, sempre su Rai 1 sarà possibile seguire l’Angelus del Santo Padre da Piazza San Pietro. Per tutti i telespettatori che desiderano seguire la Messa online tramite Video player ricordiamo la possibilità di sintonizzarsi su RaiPlay.it per guardare la Santa Messa in live streaming. Un’altra funzione religiosa viene svolta alle ore 10 e trasMessa in tv da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 13 dicembre 2020) Dove guardare lain Tv? Per tutti i fedeli che desiderano seguire lain televisione, riportiamo il programma completo della giornata con tutte le funzioni religiose in calendario per13. Alle ore 10.55 su Rai 1 c’è la Santadalla Cattedrale di Albano Laziale (Roma). Alle 12, sempre su Rai 1 sarà possibile seguire l’Angelus del Santo Padre da Piazza San Pietro. Per tutti i telespettatori che desiderano seguire laonline tramiteplayer ricordiamo la possibilità di sintonizzarsi su RaiPlay.it per guardare la Santain live. Un’altra funzione religiosa viene svolta alle ore 10 e trasin tv da ...

Leone: oggi vincerà l'ottimismo a discapito di tutte le difficoltà ... Capricorno: giornata ideale da trascorrere in compagnia di parenti e amici. Mettete da parte i problemi del lavoro e concedetevi ...

Da oggi (ancora) non siamo tornati alla normalità ... Anche quelle impiantate nelle tabaccherie e nei bar. Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del ...

