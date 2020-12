Messa di domani, 14 Dicembre: Letture, Salmo e Vangelo (Di domenica 13 dicembre 2020) Messa di domani, 14 Dicembre Inizio Messa – Prima Lettura Nm 24,2-7. 15-17Dal libro dei Numeri. In quei giorni, Balaam alzò gli occhi e vide Israele accampato, tribù per tribù. Allora lo spirito di Dio fu sopra di lui. Egli pronunciò il suo poema e disse: «Oracolo di Balaam, figlio di Beor, e oracolo dell’uomo dall’occhio penetrante; oracolo di chi ode le parole di Dio, di chi vede la visione dell’Onnipotente, cade e gli è tolto il velo dagli occhi. Come sono belle le tue tende, Giacobbe, le tue dimore, Israele! Si estendono come vallate, come giardini lungo un fiume, come àloe, che il Signore ha piantato, come cedri lungo le acque. Fluiranno acque dalle sue secchie e il suo seme come acque copiose. Il suo re sarà più grande di Agag e il suo regno sarà esaltato». Egli pronunciò il suo poema e disse: «Oracolo di ... Leggi su giornal (Di domenica 13 dicembre 2020)di, 14Inizio– Prima Lettura Nm 24,2-7. 15-17Dal libro dei Numeri. In quei giorni, Balaam alzò gli occhi e vide Israele accampato, tribù per tribù. Allora lo spirito di Dio fu sopra di lui. Egli pronunciò il suo poema e disse: «Oracolo di Balaam, figlio di Beor, e oracolo dell’uomo dall’occhio penetrante; oracolo di chi ode le parole di Dio, di chi vede la visione dell’Onnipotente, cade e gli è tolto il velo dagli occhi. Come sono belle le tue tende, Giacobbe, le tue dimore, Israele! Si estendono come vallate, come giardini lungo un fiume, come àloe, che il Signore ha piantato, come cedri lungo le acque. Fluiranno acque dalle sue secchie e il suo seme come acque copiose. Il suo re sarà più grande di Agag e il suo regno sarà esaltato». Egli pronunciò il suo poema e disse: «Oracolo di ...

Ultime Notizie dalla rete : Messa domani Tempa Rossa: Total, da domani messa in esercizio definitiva Agenzia ANSA Messa della notte anticipata alle 18,30 in Cattedrale, limite di 200 persone Don Gaglio: “Il Natale sarà sempre il Natale, un momento di gioia profonda e di grande speranza". Allestito un bel presepe in Cattedrale ... Il Patriarca celebra a Santa Lucia: «Dio abita ogni vicenda della vita: questa è la “buona notizia”» Il Patriarca Francesco ha celebrato la Messa a Santa Lucia: «Dio abita ogni vicenda della vita, ed è presente come Padre e prima di tutto ci vede e ci vuole suoi figli, capaci di testimoniare il Vange ... Don Gaglio: “Il Natale sarà sempre il Natale, un momento di gioia profonda e di grande speranza". Allestito un bel presepe in Cattedrale ...Il Patriarca Francesco ha celebrato la Messa a Santa Lucia: «Dio abita ogni vicenda della vita, ed è presente come Padre e prima di tutto ci vede e ci vuole suoi figli, capaci di testimoniare il Vange ...