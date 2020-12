Messa del giorno, 13 Dicembre: Letture, salmo e Vangelo (Di domenica 13 dicembre 2020) Messa del giorno, Domenica 13 Dicembre Inizio Messa – Prima Lettura Is 61, 1-2. 10-11Dal libro del profeta Isaìa Lo spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l’unzione; mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l’anno di grazia del Signore. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto con il mantello della giustizia, come uno sposo si mette il diadema e come una sposa si adorna di gioielli. Poiché, come la terra produce i suoi germogli e come un giardino fa germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le ... Leggi su giornal (Di domenica 13 dicembre 2020)del, Domenica 13Inizio– Prima Lettura Is 61, 1-2. 10-11Dal libro del profeta Isaìa Lo spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l’unzione; mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l’anno di grazia del Signore. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto con il mantello della giustizia, come uno sposo si mette il diadema e come una sposa si adorna di gioielli. Poiché, come la terra produce i suoi germogli e come un giardino fa germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le ...

vaticannews_it : #12dicembre #PapaFrancesco. Abbondanza, benedizione e dono, le tre parole che tessono l'omelia del Pontefice nella… - Avvenire_Nei : Papa Francesco concede a tutti i fedeli del mondo la possibilità di ottenere, restando a casa, l'indulgenza in occa… - matteosalvinimi : L'imprenditrice Enrica Anna Tarolla: 'Anticipare la Messa di Natale? Voler stravolgere le tradizioni natalizie pens… - GiovinazzoLive : #Giovinazzo Nella Diocesi la Messa del 24 dicembre si celebrerà tra le 18,30 e le 20 - CronacaOssonaTw : Una scena molto tenera, in giorni terribili come quelli dei lock down e della mancanza di libertà persino religiosa… -

Ultime Notizie dalla rete : Messa del Le Messe in diretta tv e social di domenica 13 dicembre Avvenire "Messa di Natale, pronti a violare i ’confini’"

I residenti di Riale sperano nel buon senso delle forze dell’ordine: "Per pochi metri la nostra parrocchia è nel territorio di Casalecchio" ...

Vettel il campione fuori dal tempo giusto

Ha vinto 14 Gran Premi, terzo in Ferrari dopo Schumi e Lauda: ma è incappato nella Mercedes imbattibile, nella gaffe 2018 in Germania e in Leclerc ...

I residenti di Riale sperano nel buon senso delle forze dell’ordine: "Per pochi metri la nostra parrocchia è nel territorio di Casalecchio" ...Ha vinto 14 Gran Premi, terzo in Ferrari dopo Schumi e Lauda: ma è incappato nella Mercedes imbattibile, nella gaffe 2018 in Germania e in Leclerc ...