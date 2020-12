Mercato Juventus, pericolo Liverpool: Klopp vuol il pupillo di Pirlo (Di domenica 13 dicembre 2020) Mercato Juventus – Non solo voci di possibili acquisti per quanto riguarda il calcioMercato della Juventus. C’è anche chi sogna i top player bianconeri e vorrebbe averli nella propria squadra. Non ci sono dubbi che qualche movimento potrebbe esserci nella rosa di Andrea Pirlo in questa sessione invernale. E oltre a sognare l’arrivo di alcuni giocatori come Pogba che potrebbero fare la differenza, bisogna anche tenersi stretti i propri, di campioni. Che sono nel mirino di altri grandi club europei. Mercato Juventus, Liverpool su De Ligt Come riporta CalcioMercatoweb.it l’intenzione di Klopp è quella di fare degli investimenti già nella prossima sessione di gennaio. I Reds hanno assolutamente bisogno di un centrale di ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 13 dicembre 2020)– Non solo voci di possibili acquisti per quanto riguarda il calciodella. C’è anche chi sogna i top player bianconeri e vorrebbe averli nella propria squadra. Non ci sono dubbi che qualche movimento potrebbe esserci nella rosa di Andreain questa sessione invernale. E oltre a sognare l’arrivo di alcuni giocatori come Pogba che potrebbero fare la differenza, bisogna anche tenersi stretti i propri, di campioni. Che sono nel mirino di altri grandi club europei.su De Ligt Come riporta Calcioweb.it l’intenzione diè quella di fare degli investimenti già nella prossima sessione di gennaio. I Reds hanno assolutamente bisogno di un centrale di ...

