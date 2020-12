Meraviglioso Vettel, al box Ferrari dà l’addio in musica sulle note di “Azzurro” (VIDEO) (Di domenica 13 dicembre 2020) Vettel dà l’addio alla Ferrari in musica sulle note di “Azzurro”. Meraviglioso Sebastian Vettel che dà l’addio alla Ferrari intonando una canzone con sue parole sulle note di Azzurro. “La mia fermata sta arrivando, mi è piaciuto stare con voi. (…) Ragazzi, mi mancherete. Un saluto a tutti voi, a Maranello… E adesso quasi quasi dico addio, e auguro il meglio Vettel takes the mic after his swansong for @ScuderiaFerrari #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/z5vFJ5bK9v — Formula 1 (@F1) December 13, 2020 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 13 dicembre 2020)dàallaindiSebastianche dàallaintonando una canzone con sue paroledi Azzurro. “La mia fermata sta arrivando, mi è piaciuto stare con voi. (…) Ragazzi, mi mancherete. Un saluto a tutti voi, a Maranello… E adesso quasi quasi dico addio, e auguro il megliotakes the mic after his swansong for @Scuderia#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/z5vFJ5bK9v — Formula 1 (@F1) December 13, 2020 L'articolo ilNapolista.

