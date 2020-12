"Mascherina in casa e metro di distanza?". Filippo Facci, 3 parole per demolire Brusaferro: "Tu sei sc***" (Di domenica 13 dicembre 2020) Sale in cattedra Silvio Brusaferro dell'Istituto superiore di sanità. Parla, ovviamente, dell'emergenza coronavirus. E si spende su consigli sui comportamenti personali, all'interno delle proprie case, che - ammettiamolo - lasciano perplessi. E, nel caso, si tratta di consigli che fanno infuriare Filippo Facci. Il punto è che Brusaferro ha affermato: "Direi di portare la Mascherina anche dentro casa e di stare a un metro di distanza. Quando si mangia, ci si toglie la Mascherina e ci si tiene a un metro", ha concluso Brusaferro. Insomma, pugno di ferro. Linea durissima. Linea che lascia perplessi. E che scatena Filippo Facci, che su Twitter rilancia le ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Sale in cattedra Silviodell'Istituto superiore di sanità. Parla, ovviamente, dell'emergenza coronavirus. E si spende su consigli sui comportamenti personali, all'interno delle proprie case, che - ammettiamolo - lasciano perplessi. E, nel caso, si tratta di consigli che fanno infuriare. Il punto è cheha affermato: "Direi di portare laanche dentroe di stare a undi. Quando si mangia, ci si toglie lae ci si tiene a un", ha concluso. Insomma, pugno di ferro. Linea durissima. Linea che lascia perplessi. E che scatena, che su Twitter rilancia le ...

«C’è l’amore nel mio cuore, c’è l’amore che ti chiama». Lo scriveva su una vecchia agendina recuperata tra i rifiuti, dove ogni giorno scavava per trovare qualcosa da mangiare, una coperta sotto la qu ...Nel frattempo sono stati superati i 16 milioni di contagi, e Trump è di nuovo nella bufera a causa della mascherina ...