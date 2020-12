Marotta: “Se vieni eliminato e gli altri vanno avanti significa che c’è differenza” (Di domenica 13 dicembre 2020) Nel prepartita di Cagliari-Inter, l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn. “L’incontro ad Appiano? È un momento di consuetudine, avviene quotidianamente. Abbiamo analizzato il momento nell’ottica positiva, con giusta autocritica e visione ottimistica del futuro. Eriksen? Non è stato un argomento, sono competenze dell’allenatore. Lui è a disposizione con grande professionalità ed è giusto che l’allenatore decida sull’opportunità di schierare questo o l’altro giocatore. Oggi gioca ed è la testimonianza che tutti sono utili. Stagione positiva solo con lo scudetto? No, questo è un ciclo iniziato l’anno scorso. Tutto è migliorabile, c’è amarezza e delusione per essere usciti dalla Champions, questo condiziona i nostri sentimenti e quelli dei tifosi che vivono per questa fede. Noi abbiamo l’obbligo di lottare per traguardi ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 13 dicembre 2020) Nel prepartita di Cagliari-Inter, l’amministratore delegato nerazzurro Beppeha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn. “L’incontro ad Appiano? È un momento di consuetudine, avviene quotidianamente. Abbiamo analizzato il momento nell’ottica positiva, con giusta autocritica e visione ottimistica del futuro. Eriksen? Non è stato un argomento, sono competenze dell’allenatore. Lui è a disposizione con grande professionalità ed è giusto che l’allenatore decida sull’opportunità di schierare questo o l’altro giocatore. Oggi gioca ed è la testimonianza che tutti sono utili. Stagione positiva solo con lo scudetto? No, questo è un ciclo iniziato l’anno scorso. Tutto è migliorabile, c’è amarezza e delusione per essere usciti dalla Champions, questo condiziona i nostri sentimenti e quelli dei tifosi che vivono per questa fede. Noi abbiamo l’obbligo di lottare per traguardi ...

