Maria Teresa Ruta e le avances sul lavoro, Amedeo Goria: “mai dato dei cattivi consigli” (Di domenica 13 dicembre 2020) L’ex marito della Ruta è intervenuto a Domenica live con un videomessaggio A Domenica live questo pomeriggio erano ospiti Guenda e Gian Amedeo, figli di Maria Teresa Ruta e di Amedeo Goria. L’argomento affrontato nel salotto di Barbara D’Urso è stato quando Maria Teresa, attualmente nella casa del Grande Fratello Vip, all’interno del reality, parlando con Giulia Salemi, ha confessato di aver ricevuto una proposta indecente e che l’allora marito Amedeo Goria le avrebbe dato l’ok. I figli sulle parole pronunciate dalla madre hanno pareri discordanti. Guenda ha detto: “Da donna sono solidale verso mia madre” ma su suo padre ha aggiunto: “non riesco a credere che abbia detto una cosa del ... Leggi su 361magazine (Di domenica 13 dicembre 2020) L’ex marito dellaè intervenuto a Domenica live con un videomessaggio A Domenica live questo pomeriggio erano ospiti Guenda e Gian, figli die di. L’argomento affrontato nel salotto di Barbara D’Urso è stato quando, attualmente nella casa del Grande Fratello Vip, all’interno del reality, parlando con Giulia Salemi, ha confessato di aver ricevuto una proposta indecente e che l’allora maritole avrebbel’ok. I figli sulle parole pronunciate dalla madre hanno pareri discordanti. Guenda ha detto: “Da donna sono solidale verso mia madre” ma su suo padre ha aggiunto: “non riesco a credere che abbia detto una cosa del ...

