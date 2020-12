Margherita Buy, tragica rivelzione: fan preoccupati (Di domenica 13 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Margherita Buy, durante il periodo del lockdown ha ammesso di aver pensato molto, soprattutto alla morte. Ecco la sua rivelazione. Molte sono le persone che trovandosi rinchiusi da soli in casa, in questo periodo di pandemia mondiale, pensano costantemente. E non sempre i pensieri si rivelano positivi. Ma oggi alle 16.00 abbiamo l’occasione di distrarci Leggi su youmovies (Di domenica 13 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.Buy, durante il periodo del lockdown ha ammesso di aver pensato molto, soprattutto alla morte. Ecco la sua rivelazione. Molte sono le persone che trovandosi rinchiusi da soli in casa, in questo periodo di pandemia mondiale, pensano costantemente. E non sempre i pensieri si rivelano positivi. Ma oggi alle 16.00 abbiamo l’occasione di distrarci

lizziemcgayire : paura di diventare come margherita buy in maledetto il giorno che t’ho incontrato - GretaSalve : RT @RBcasting: La prima immagine di 'Il silenzio grande', terzo film diretto da Alessandro Gassmann. Con Massimiliano Gallo, Margherita Buy… - Maqui_ : RT @RBcasting: La prima immagine di 'Il silenzio grande', terzo film diretto da Alessandro Gassmann. Con Massimiliano Gallo, Margherita Buy… - gianduia86 : Ellen Pompeo ha quasi completato la trasformazione in Margherita Buy. - andreafuriosi : RT @fondaz_theodora: È online l'audiolibro '25 fiabe per Theodora' che aiuta i Dottor Sogni ad attraversare i muri degli ospedali per far s… -