Malgioglio e De Grenet giudicano Maria Teresa Ruta e il ruolo di madre: lei risponde in modo perfetto (VIDEO) (Di domenica 13 dicembre 2020) Cristiano Malgioglio e Samantha De Grenet “attaccano” Maria Teresa Ruta per la gestione dei figli quando loro erano molto piccoli. Nella Casa del Grande Fratello vip, le dinamiche si snocciolano giorno dopo giorno, evidenziando anche punti di vista differenti tra i vari concorrenti che soggiornano nel loft di Cinecittà. GF Vip, Malgioglio e Samantha De... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 13 dicembre 2020) Cristianoe Samantha De“attaccano”per la gestione dei figli quando loro erano molto piccoli. Nella Casa del Grande Fratello vip, le dinamiche si snocciolano giorno dopo giorno, evidenziando anche punti di vista differenti tra i vari concorrenti che soggiornano nel loft di Cinecittà. GF Vip,e Samantha De... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

maparliamodimee : Classifica personale : 1- Tommy -Stefy 2-MTR 3-Pierpaolo 4-Giulia 5-Nardi 6- Dayane 7- Rosalinda 8- Zelletta 9… - blogtivvu : #GFVip, Malgioglio e Samantha De Grenet giudicano Maria Teresa Ruta e il ruolo di madre: lei risponde in modo perfe… - b_dgyal39 : Classifica di oggi ??MTR ??Giulia ??Pier ?? Tommaso ?? Stefania ??Filippo ?? Zelletta ?? Rosalinda ??De Grenet ?? Dayane ?? S… - MiryanaBim : RT @la__taupe: Prossimamente non solo le sciure vs. De Grenet ma anche Nardi vs. Malgioglio, questa terza stagione si prospetta infuocata ??… - la__taupe : Prossimamente non solo le sciure vs. De Grenet ma anche Nardi vs. Malgioglio, questa terza stagione si prospetta infuocata ?? #gfvip -