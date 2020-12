Maldini a Pirlo: “Non dimenticarti della nostra telefonata”. Poi, la rivelazione (Di domenica 13 dicembre 2020) Incrocio virtuale negli studi Sky per Maldini e Pirlo. Il dirigente Milan al tecnico della Juve: “Non dimenticarti della nostra telefonata” Momento simpatico nel post-partita di Genoa-Juventus che è coinciso con il pre-gara di Milan-Parma. Ai microfoni di Sky c’era Andrea Pirlo ed è arrivato poco dopo Paolo Maldini. I colleghi dell’emittente satellitare hanno chiesto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 13 dicembre 2020) Incrocio virtuale negli studi Sky per. Il dirigente Milan al tecnicoJuve:Momento simpatico nel post-partita di Genoa-Juventus che è coinciso con il pre-gara di Milan-Parma. Ai microfoni di Sky c’era Andreaed è arrivato poco dopo Paolo. I colleghi dell’emittente satellitare hanno chiesto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

MariaMtmagno : RT @mikelelomb: Oggi scopriamo da Maldini che Pirlo era gia' l'allenatore della prima squadra quando fu presentato per l'under 23 ?? - Marina155892Mar : Che bello la stima e amicizia che c'è fra Pirlo, Maldini e Gattuso. Tre uomini veri, schietti, sinceri di stile e classe. - MariaMtmagno : RT @NonSoloJuve: MALDINI SVELA! ??”Avevo chiamato #Pirlo per fargli i complimenti per l’incarico dell’U23 e come battuta gli ho detto ‘Ma n… - gioiafaschifo : RT @mikelelomb: Oggi scopriamo da Maldini che Pirlo era gia' l'allenatore della prima squadra quando fu presentato per l'under 23 ?? - CMaur31 : RT @mikelelomb: Oggi scopriamo da Maldini che Pirlo era gia' l'allenatore della prima squadra quando fu presentato per l'under 23 ?? -