Maker Faire Roma, edizione 2020: successo per l'edizione online. Tagliavanti: 'Era importante esserci e ci siamo stati' (Di domenica 13 dicembre 2020) Lorenzo Tagliavanti (Presidente CCIAA Roma) celebra con entusiasmo questa edizione, sicuramente particolare, di Maker Faire Roma : 'Come in presenza, anche on line, si è magicamente ricreato un ... Leggi su leggo (Di domenica 13 dicembre 2020) Lorenzo(Presidente CCIAA) celebra con entusiasmo questa, sicuramente particolare, di: 'Come in presenza, anche on line, si è magicamente ricreato un ...

bizcommunityit : Maker Faire, Todde (Mise): «Fondo da 500 milioni di euro per far crescere le startup in Italia» #startup - leggoit : Maker Faire Roma, edizione 2020: successo per l'edizione online. Tagliavanti: «Era importante esserci e ci siamo st… - CheloniaSwiss : RT @exscalate4cov: Maker Faire, Del Bianco (Eni): '#HPC5, il #supercomputer contro il #Covid' ??????? - exscalate4cov : Maker Faire, Del Bianco (Eni): '#HPC5, il #supercomputer contro il #Covid' ??????? - Fillidemazz : RT @MakerFaireRome: #Teko, azienda specializzata nella produzione di contenitori per l'#elettronica, torna a Maker Faire Rome con uno stand… -