Macron omaggia Al Sisi | Corrado Augias restituisce la Legion d’Onore alla Francia | “Offesa la memoria di Giulio Regeni”

Leggi su tpi

(Di domenica 13 dicembre 2020)la“Domani lunedì 14 dicembre andrò all’Ambasciata diper restituire le insegne dellaa suo tempo conferitemi. Un gesto nello stesso grave e puramente simbolico, potrei dire sentimentale. Sento di doverlo fare per il profondo legame culturale e affettivo che mi lega, terra d’origine della mia famiglia”: il giornalistaha annunciato così, in una lettera indirizzata al quotidiano Repubblica, la decisione di restituire il prestigioso titolo di cui è stato insignito dRepubblica francese insieme ad altri personaggi emeriti come Liliana Segre dopo aver ...