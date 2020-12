Lutto nello sport, il campione trovato morto in casa: aveva solo 49 anni (Di domenica 13 dicembre 2020) Ad appena un mese dalla morte del bodybuilder Salvatore Solimeno, stroncato da una grave malattia a 45 anni, un altro decesso colpisce il mondo del fitness. Stavolta parliamo di Alberto Clementi, campione di bodybuilding, ritrovato senza vita nella casa della fidanzata a Caorle, vicino Venezia. L’atleta, 49 anni, venerdì nel cuore della notte si è sentito male ed è corso in bagno. Da lì non è più tornato a letto, così la sua compagna si è preoccupata, ma ha trovato la porta del bagno chiusa. A quel punto ha chiamato i soccorsi e nel giro di pochi minuti sono arrivati gli operatori del 118 e i vigili del fuoco della caserma di San Donà di Piave che hanno abbattuto la porta del bagno. Purtroppo per il campione non c’era più nulla da fare, i soccorritori l’hanno ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 13 dicembre 2020) Ad appena un mese dalla morte del bodybuilder Salvatore Solimeno, stroncato da una grave malattia a 45, un altro decesso colpisce il mondo del fitness. Stavolta parliamo di Alberto Clementi,di bodybuilding, risenza vita nelladella fidanzata a Caorle, vicino Venezia. L’atleta, 49, venerdì nel cuore della notte si è sentito male ed è corso in bagno. Da lì non è più tornato a letto, così la sua compagna si è preoccupata, ma hala porta del bagno chiusa. A quel punto ha chiamato i soccorsi e nel giro di pochi minuti sono arrivati gli operatori del 118 e i vigili del fuoco della caserma di San Donà di Piave che hanno abbattuto la porta del bagno. Purtroppo per ilnon c’era più nulla da fare, i soccorritori l’hanno ...

