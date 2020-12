Lupi alle porte di Roma | tra allarmismo e disinformazione | cosa è successo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 13 dicembre 2020) Animalisti in rivolta per un servizio apparso ieri sul quotidiano milanese Il Corriere della Sera, intitolato:Nord, branchi diattaccano glivamenti di pecore. “Mangiano anche cani e gatti”. Il link dell’articolo è subito rimbalzato attraverso Facebook fra profili personali e pubblici delle associazioni che operano nel territorio laziale “Come fare cattiva informazione? Il Corriere della Sera ci riesce benissimo, -accusa in un post pubblicato ieri sera la community Canis Lupus Italicus –Lupo Appenninico – pubblicando l’articolo dove ipotizza come la presenza del lupodipossa rappresentare un possibile pericolo per gli animali domestici e addirittura per i bambini. Non felice degli allarmismi, il quotidiano rincara la dose – incalzano gli autori del post ...