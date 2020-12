Lozano guida la rimonta del Napoli | Roma a valanga sul Bologna Tris Atalanta

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 13 dicembre 2020) Si sono concluse le tre gare delle 15.00 dell’undicesimo turno di Serie A 2020-21, vittorie interne pered, successo esterno per laal Dall’Ara. Allo Stadio Diego Armando Maradona la Sampdoria passa in vantaggio con Jankto al 20?, nel secondo tempo i cambi di Gattuso danno una svolta alla partita,segna il gol del pari su assist di Mertens, e serve Petagna per il gol vittoria dopo uno splendido cross dal fondo. Tutto facile per l’su una Fiorentina inesistente, apre Gosens a fine primo tempo, nella ripresa Malinovskyi e Toloi rendono amaro il passivo per gli uomini di Prandelli. Partenza drammatica per ilcontro la, dopo un quarto d’ora è 3-0 per i giallorossi con l’autorete di Poli, Dzeko e Pellegrini. Un autogol di ...