L' omofobo che mi sfotteva e che poi ci ha provato con me | la bomba di Vladimir Luxuria | confessione molto intima

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di confessioni, per, che sgancia unain un'intervista al settimanale Voi. una. "È stata una bella rivincita - premette -: persone che in branco, da omofobi, mi dileggiavano e che poi, da soli, ci hanno. Io non ho ceduto, mi sembrava di offendere la mia dignità, non ho mai avuto la sindrome di Stoccolma". Ovviamente,non fa nomi. Resta però il fatto che degli "omofobi" ci avrebberocon lei. Una circostanza che per lei è stata, come detto, "una bella rivincita", soprattutto dopo gli anni della gioventù, quando a causa della sua identità sessuale aveva subito offese e soprusi. Nella stessa intervista, inoltre,conferma una voce girata qualche tempo fa relativo ...