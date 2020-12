Lombardia zona gialla da oggi: spostamenti, coprifuoco e locali aperti. Ecco cosa cambia (Di domenica 13 dicembre 2020) Milano, 13 dicembre 2020 - Il messaggio è chiaro . Da oggi (ancora) non siamo tornati alla normalità. Con il passaggio in zona gialla, da stamattina, la Lombardia passerà semplicemente a un regime di ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 13 dicembre 2020) Milano, 13 dicembre 2020 - Il messaggio è chiaro . Da(ancora) non siamo tornati alla normalità. Con il passaggio in, da stamattina, lapasserà semplicemente a un regime di ...

RegLombardia : #Covid19 ?? L’ordinanza del Ministero della Salute dell'11 dicembre colloca la Lombardia in 'zona gialla'. Leggi gl… - Corriere : Lombardia, Piemonte, Basilicata e Calabria in zona gialla da domani: firmata l’ordinanza - FontanaPres : ?? Da domenica la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla. Questa mattina ho parlato con il ministro Speranza il qu… - qn_giorno : #Lombardia zona gialla da oggi: spostamenti, coprifuoco e locali aperti. Ecco cosa cambia - vaniacavi : RT @radice_riccardo: @VittorioBanti Nelle scorse settimane, in zona rossa (Lombardia) ho visto un gruppetto di quindicenni giocare q carte… -