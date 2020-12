Lo sdegno di Gino Strada: 'Siamo un paese superficiale, senza rispetto per centinaia di morti' (Di domenica 13 dicembre 2020) Di cose orribili in vita sua Gino Strada ne ha viste parecchie. Ed è più che comprensibile l'amarezza del fondatore di Emergency davanti al menefreghismo e alla superficialità di gran parte degli ... Leggi su globalist (Di domenica 13 dicembre 2020) Di cose orribili in vita suane ha viste parecchie. Ed è più che comprensibile l'amarezza del fondatore di Emergency davanti al menefreghismo e alla superficialità di gran parte degli ...

RRmpinero : RT @globalistIT: E non gli si può dar torto - giovicon : RT @globalistIT: E non gli si può dar torto - sassari68 : RT @globalistIT: E non gli si può dar torto - globalistIT : E non gli si può dar torto - RolandDeLux : @gino_morelli @pisto_gol Si è una banalità xké l esame era x ottenere il passaporto mica dove fare il professore, m… -

Ultime Notizie dalla rete : sdegno Gino «Jole Santelli, malata ed eletta: Calabria irrecuperabile», bufera sul grillino Morra. Anche M5S lo scarica Il Messaggero Lo sdegno di Gino Strada: "Siamo un paese superficiale, senza rispetto per centinaia di morti" Il fondatore di Emergency: "Credo che non ne usciremo comunque prima di 2-3 anni. Non si risolverà con le vaccinazioni che limitano il numero di morti ma non il diffondersi della malattia" ... Ferlaino racconta come fallì l’acquisto di Paolo Rossi La trattativa con Farina, le accuse del sindaco Valenzi e l'ira di Palumbo per lo scoop del Corriere dello sport. Paolo Rossi preferì dire no ... Il fondatore di Emergency: "Credo che non ne usciremo comunque prima di 2-3 anni. Non si risolverà con le vaccinazioni che limitano il numero di morti ma non il diffondersi della malattia" ...La trattativa con Farina, le accuse del sindaco Valenzi e l'ira di Palumbo per lo scoop del Corriere dello sport. Paolo Rossi preferì dire no ...