"Lo scriva pure, la vendetta giudiziaria sarà pesante". Diego Maradona, la minaccia dei figli: chi vogliono rovinare (Di domenica 13 dicembre 2020) «Ci sarà una battaglia, ma non tanto tra i figli che Maradona unirà a sé nel ricordo, ma con il falso e speculativo mondo di fuori, con i suoi finti amici e i grandi speculatori. Ancora tanto si sentirà parlare dell'eredità e dell'oro di Diego Maradona, oro azzurro», dice l'avvocato napoletano che ha curato per anni gli interessi di Maradona (facendogli risparmiare 40 milioni di euro con il fisco italiano). Ed è così che Diego junior, Dalma, Giannina, Jana e Dieguito (la madre, perché lui ha solo 7 anni) fanno riferimento a Pisani che vendicare chi ha fatto del male, secondo loro, al padre. E sembra fare riferimento al nuovo avvocato (nuovo da sette anni) Matias Morla, al medico Leopoldo Luque, ora anche indagati. «La vendetta ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) «Ciuna battaglia, ma non tanto tra icheunirà a sé nel ricordo, ma con il falso e speculativo mondo di fuori, con i suoi finti amici e i grandi speculatori. Ancora tanto si sentirà parlare dell'eredità e dell'oro di, oro azzurro», dice l'avvocato napoletano che ha curato per anni gli interessi di(facendogli risparmiare 40 milioni di euro con il fisco italiano). Ed è così chejunior, Dalma, Giannina, Jana e Dieguito (la madre, perché lui ha solo 7 anni) fanno riferimento a Pisani che vendicare chi ha fatto del male, secondo loro, al padre. E sembra fare riferimento al nuovo avvocato (nuovo da sette anni) Matias Morla, al medico Leopoldo Luque, ora anche indagati. «La...

