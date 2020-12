"Lo posso dire?". Mara Venier accoglie così Andrea Bocelli su Rai 1: da censura (Di domenica 13 dicembre 2020) Prima le polemiche per le mancate domande sul coronavirus dopo lo scivolone della scorsa estate. Poi la piccola gaffe: "Adesso ti faccio vedere" e gli inevitabili sfottò online. Poi, l'intervista di Mara Venier ad Andrea Bocelli in apertura della puntata di Domenica In in onda su Rai 1 oggi, domenica 13 dicembre, è diventata scoppiettante. Non solo le clip, i racconti, il dialogo tra conduttrice e cantante lirico. Non solo il racconto dell'infanzia da parte di Bocelli e delle prime avvisaglie della malattia che lo ha condotto alla cecità. C'è infatti spazio anche per i sentiti complimenti di zia Mara al cantante lirico per il look, impeccabile ed elegantissimo, presentato in studio: "Lo posso dire su Rai 1? Sei molto fico!", ha affermato la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Prima le polemiche per le mancate domande sul coronavirus dopo lo scivolone della scorsa estate. Poi la piccola gaffe: "Adesso ti faccio vedere" e gli inevitabili sfottò online. Poi, l'intervista diadin apertura della puntata di Domenica In in onda su Rai 1 oggi, domenica 13 dicembre, è diventata scoppiettante. Non solo le clip, i racconti, il dialogo tra conduttrice e cantante lirico. Non solo il racconto dell'infanzia da parte die delle prime avvisaglie della malattia che lo ha condotto alla cecità. C'è infatti spazio anche per i sentiti complimenti di ziaal cantante lirico per il look, impeccabile ed elegantissimo, presentato in studio: "Losu Rai 1? Sei molto fico!", ha affermato la ...

