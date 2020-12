LIVE Trieste-Virtus Bologna 15-34, Serie A basket in DIRETTA: massimo vantaggio ospite a metà secondo quarto (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-39 Doyle si appoggia al vetro in penetrazione, time out Virtus. 3’00” all’intervallo lungo, Trieste ha esaurito il bonus, tre falli per la Virtus. 17-39 Gamble completa il gioco da 3. 17-38 Markovic pesca Gamble sotto canestro che segna subendo il fallo di Udanoh. 17-36 Laquintana si prende e manda a bersaglio un tiro da centro area. 15-36 Weems segna in entrata dopo il passaggio schiacciato di Gamble. Violazione di ritorno in zona di difesa di Laquintana. Rimessa Virtus. 15-34 1/2 Adams. Fallo dell’ex di serata Marcos Delìa sulla penetrazione di Josh Adams, liberi. 15-33 Tap-in di Vince Hunter. 15-31 Henry in penetrazione. 13-31 Markovic risponde subito dall’altra parte su assist di Ricci. 13-28 TRIPLA di Doyle. 10-28 Assist di Teodosic per ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19-39 Doyle si appoggia al vetro in penetrazione, time out. 3’00” all’intervallo lungo,ha esaurito il bonus, tre falli per la. 17-39 Gamble completa il gioco da 3. 17-38 Markovic pesca Gamble sotto canestro che segna subendo il fallo di Udanoh. 17-36 Laquintana si prende e manda a bersaglio un tiro da centro area. 15-36 Weems segna in entrata dopo il passaggio schiacciato di Gamble. Violazione di ritorno in zona di difesa di Laquintana. Rimessa. 15-34 1/2 Adams. Fallo dell’ex di serata Marcos Delìa sulla penetrazione di Josh Adams, liberi. 15-33 Tap-in di Vince Hunter. 15-31 Henry in penetrazione. 13-31 Markovic risponde subito dall’altra parte su assist di Ricci. 13-28 TRIPLA di Doyle. 10-28 Assist di Teodosic per ...

zazoomblog : LIVE Trieste-Virtus Bologna Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Trieste-Virtus #Bologna… - OA_Sport : LIVE Trieste-Virtus Bologna, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - PLInst_Roma : TADEUSZ KANTOR 8 dicembre 2020 dalle 18:00 live streaming: -