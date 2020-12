LIVE Trieste-Virtus Bologna 0-0, Serie A basket in DIRETTA: inizia il match dell’Allianz Dome! (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-2 SCHIACCIATA DI GAMBLE! Primi due punti della partita con 8’30” sul cronometro. Fallo di Udanoh su Gamble in post basso. Alviti riceve un pallone con il piede sulla linea laterale, possesso Virtus. Grazulis si prende la prima tripla della partita e la manda sul ferro. SI PARTE! PALLA A DUE! 17.58 I QUINTETTI; Trieste: Laquintana, Doyle, Udanoh, Alviti, Grazulis; Virtus Bologna: Markovic, Ricci, Weems, Gamble, Abass 17.56 Inno di Mameli all’Allianz Dome di Trieste. 17.55 Negli altri match dell’undicesima giornata intanto Sassari si è imposta 97-93 su Treviso, Brescia è avanti 57-42 su Venezia a fine terzo quarto mentre all’intervallo l’Olimpia Milano è avanti 40-36 su Brindisi nel match-clou ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-2 SCHIACCIATA DI GAMBLE! Primi due punti della partita con 8’30” sul cronometro. Fallo di Udanoh su Gamble in post basso. Alviti riceve un pallone con il piede sulla linea laterale, possesso. Grazulis si prende la prima tripla della partita e la manda sul ferro. SI PARTE! PALLA A DUE! 17.58 I QUINTETTI;: Laquintana, Doyle, Udanoh, Alviti, Grazulis;: Markovic, Ricci, Weems, Gamble, Abass 17.56 Inno di Mameli all’Allianz Dome di. 17.55 Negli altridell’undicesima giornata intanto Sassari si è imposta 97-93 su Treviso, Brescia è avanti 57-42 su Venezia a fine terzo quarto mentre all’intervallo l’Olimpia Milano è avanti 40-36 su Brindisi nel-clou ...

