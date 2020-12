Live, testimonianza di Kristina sulle feste di Genovese: “Tante ragazze molto giovani e belle, nessun uomo” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Intervistata a Live, Kristina ha raccontato alcuni retroscena choc sui festini di Alberto Genovese, tra cui quella di Terrazza Sentimento e ad Ibiza Nella puntata di domenica 13 dicembre di Live-Non è la d’Urso, è stata ospitata in studio Kristina. Quest’ultima è una delle ragazze che ha preso parte alle feste di Alberto Genovese sia quella di Terrazza Sentimento che a quelle di Ibiza. Testimonianze choc ed inedite quelle dell’ex amica del fondatore di Facile.it, che forniscono alcuni scenari e dettagli di ciò che sarebbe accaduto in quei festini. Non manca inoltre il sistema di reclutamento delle ragazze e di formazione delle liste di invitati. “Erano spesso modelle straniere, vengono qui solo per quale shooting o per la ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 14 dicembre 2020) Intervistata aha raccontato alcuni retroscena choc sui festini di Alberto, tra cui quella di Terrazza Sentimento e ad Ibiza Nella puntata di domenica 13 dicembre di-Non è la d’Urso, è stata ospitata in studio. Quest’ultima è una delleche ha preso parte alledi Albertosia quella di Terrazza Sentimento che a quelle di Ibiza. Testimonianze choc ed inedite quelle dell’ex amica del fondatore di Facile.it, che forniscono alcuni scenari e dettagli di ciò che sarebbe accaduto in quei festini. Non manca inoltre il sistema di reclutamento dellee di formazione delle liste di invitati. “Erano spesso modelle straniere, vengono qui solo per quale shooting o per la ...

